عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب

أكد النائب آلان عون أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعاطى مع الملفات وفقا للاوصول وبناء على مضمون الملف ومجلس النواب يقرر رفع الحصانة أم لا.وقال عون في حديث للـLBCI: "وزير العدل عادل نصار والنيابة العامة التمييزية حولوا الى هيئة مكتب المجلس ملفا بشأن طلب رفع الحصانة عن أحد الزملاء ولدينا اسبوعان لرفع تقريرنا وارتأينا ان نشكل لجنة مصغرة لرفع التقرير الى الهيئة العامة لمحلس النواب".وأضاف: "اذا تم رفع الحصانة عن أحد النواب فالمتهم يتخذ المسار القضائي للدفاع عن نفسه".