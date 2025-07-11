وزارة الثقافة تُطلق مجددًا فعالية "ليلة المتاحف"

تُطلق وزارة الثقافة مجددًا فعالية "ليلة المتاحف" الثلاثاء 29 تموز 2025، من السابعة مساءً حتى الحادية عشرة ليلًا، بالتعاون مع المديرية العامة للآثار.



وتفتح خلالها جميع متاحف بيروت أبوابها مجانًا أمام الزوار، إلى جانب عدد من المتاحف في جونية، جبيل وطرابلس، مع توفير حافلات مجانية تنطلق كل 30 دقيقة من أمام المتحف الوطنيّ، لتسهيل التنقّل بين المتاحف المشاركة في العاصمة.