تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزف سماحة

عيّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزف سماحة:

رضا رعد قاض في منصب الشرف وندى الخراط محام من نقابة المحامين في بيروت وزياد أحمد عجاج محام من نقابة المحامين في طرابلس وسامر عبد الله أستاذ جامعيّ وجبرايل بطرس مشعلاني طبيب شرعي وماري رين أنطوان صفير وجوزف هليط من الناشطين في حقوق الانسان وعبير أبو زكي حيدر ونيفين وليد زرقوت من الناشطين في الجمعيات.