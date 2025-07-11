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مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
أخبار لبنان
2025-07-11 | 13:10
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مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
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مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
عين مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان وهم: وسيم منصوري وسليم شاهين ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.
كما تم تعيين أليسار ندّاف جعجع مديرة عامة لتلفزيون لبنان، وأعضاء مجلس الادارة وهم: جنان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.
كذلك عيّن المجلس القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا.
وعيّن أيضا مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف والأعضاء نديم حداد وتانيا كلاب وألين سبيرو وربيع نعمة.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ "الرئيس القبرصي أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص. واكد الرئيس القبرصي استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء".
وقال: "إنّ الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان".
ولفت مرقص الى أن مجلس الوزراء وافق على معظم بنود الجلسة، كما أنّه قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها.
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