مخزومي لـ"جدل": لاتفاق على رد تبلّغه الحكومة اللبنانية لبراك وللضغط نحو انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا

شدّد النائب فؤاد مخزومي على ضرورة الاتفاق على رد تبلّغه الحكومة اللبنانية للموفد الأميركيّ توم براك.



وأوضح في حديث ضمن برنامج "جدل"، أنّ مجلس النواب طالب بنسحة عن المكتوب والرد فلا الحكومة أعلنت موقفها ولا المجلس النيابيّ بُلّغ.



وقال: "الرد الرسميّ لبراك يجب أن يُتخذ في مجلس الوزراء وأن يُبلّغ به مجلس النواب".



ولفت إلى ألّا أحدًا يملك تفاصيل الاتفاق، الذي وُقّع في 27 تشرين الثاني، موضحًا أنّه "في كلّ مرة نرفض تطبيق الاتفاقيات نتدمّر في حروب".



وتمنى مخزومي على رئيس الحكومة نواف سلام، أن "يمارس دوره في عملية تفعيل دور مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أنّه "بعد بضعة أشهر رأينا بطءًا في عملية التطبيق كما في التعيينات مثلًا".



وقال: "على الحكومة اللبنانية أن تعطي مهلة زمنية للمنظمات الفلسطينية لتسليم سلاحها وإلّا السحب بالقوّة".



وأضاف: "الأمير يزيد يعلم بتفاصيل الملف اللبنانيّ وهو واضح فرسالته تكمن في "ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم".



وأكّد محاولته الضغط نحو انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، مندّدًا بعملية التمديد للنواب الحاليين في أي ظرف كان.