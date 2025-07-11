وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم

الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم

تغيُّب القاضي غسان عويدات عن جلسة التحقيق في قضية انفجار المرفأ والبيطار يؤجلها إلى 21 الحالي