الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب جنبلاط: الدولة يجب أن تقوم وسلمنا سلاحنا عن قناعة بأنها وحدها تحمينا جميعاً

أخبار لبنان
2025-07-12 | 04:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب جنبلاط: الدولة يجب أن تقوم وسلمنا سلاحنا عن قناعة بأنها وحدها تحمينا جميعاً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
النائب جنبلاط: الدولة يجب أن تقوم وسلمنا سلاحنا عن قناعة بأنها وحدها تحمينا جميعاً

أقامت منظمة الشباب التقدمي عشاءها السنوي المركزي برعاية وحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في بلدة حمانا، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، من نواب حاليين وسابقين، وزراء سابقين، مدراء عامين، أعضاء المجلس المذهبي، رؤساء بلديات ومخاتير، إلى جانب قيادات حزبية، مفوضين، وكلاء داخلية، كوادر شبابية، وممثلين عن الجمعيات.

وألقى النائب جنبلاط كلمة في المناسبة، قال فيها: "رفيقاتي ورفاقي في منظمة الشباب التقدمي، منذ تأسيسها، كانت منظمة الشباب التقدمي وستبقى رافِداً أساسياً للحزب التقدمي الإشتراكي، والمكان الطبيعي لصناعة الكوادر، والقيادات من ميادين الجامعات، من ساحات النضال الطلابي، إلى الإيمان الحقيقي بالسياسة كأداة تطوير. أنتم أخذتم القرار بأن تكونوا في صلب العمل، من موقع وطني، ومن مدرسة كمال جنبلاط التي آمنت بالإنسان أولًا، وبالحرية، بالعقل، بالعدالة. ولبنان في هذه المرحلة، يمر بأوقات صعبة، هناك اعتداءات مستمرة على لبنان واحتلال يجب أن ينتهي. وهناك ورقة رسمية لبنانية تحمل أفكارا واضحة تُتيح الخروج من الأزمة بهدوء وبعقل. وللتأكيد والتذكير، نحن موقفنا واضح في موضوع السلاح. لقد بدأنا بالأمر من أنفسنا، وسلمنا السلاح الذي كان لا يزال موجودا، سلمناه عن قناعة بأن الدولة وحدها تحمينا جميعاً. ولبنان أيضاً لا يزال في الأزمة الاقتصادية. ويبقى الإصلاح ضرورة للخروج منها، وتحديداً لجيل الشباب كي يجدوا لهم الفرص في البلد، وتتوقف الهجرة. الدولة يجب أن تقوم، ومشروع الدولة يتحقق بالعدالة والأمن السياسي والاجتماعي. ولكي نسير في هذا الطريق ونصل،".

وأضاف: "من هنا، نطلق معاً اليوم نداء صريحا لكل شاب وصبية مؤمنين بلبنان، وبالدولة. لكل من هو مؤمن بالحداثة، لكل من هو مؤمن بالعلم، وحق التعلّم للجميع، وبالجامعة اللبنانية، لكل شاب يريد أن يشارك بصنع القرار، والانتخاب من عمر الـ١٨، لكل من هو مؤمن بالقانون، بالمؤسسات، بالدولة المدنية، ومؤمن بأن العمل الحزبي ليس تُهمة، وأن الأحزاب هي المساحة الطبيعية للتعبير والعمل والتغيير. نحن لم ندّع يوماً أننا نجحنا في كل ما قمنا به. ولكن لا تسمحوا لأحد بأن يلغي تاريخنا. فتجربتنا غنية وفيها تراكم وطني، فيها محطات مشرقة. ولدينا دائما جرأة أن نراجع أنفسنا، وأن نقول أين أخطأنا وأين نجحنا. من هنا تحديدًا، أقول إن الرهان عليكم. فكونوا في قلب الحزب. في قلب الدولة، وبوصلة المستقبل".

 

 

أخبار لبنان

جنبلاط:

الدولة

وسلمنا

سلاحنا

قناعة

بأنها

وحدها

تحمينا

جميعاً

LBCI التالي
وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون ونحن صامدون بالتربية رغم كل الصعاب
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-27

النائب جبران باسيل لـ"جدل" : اللبنانيون جميعهم دفعوا ثمن وجود سلاح الحزب لذلك يجب أن تستفيد منه الدولة وليس إيران كذلك الحوار يجب أن يكون حاسمًا وليس عملية شراء وقت

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-26

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: عملت على تجميع سلاح "الحزب الاشتراكي" مركزياً وسُلّم للدولة منذ 3 أسابيع وأتمنى على الأحزاب تسليم سلاحها بالشكل المناسب إلى الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-26

جنبلاط: سلمنا سلاح "الاشتراكي" الى الدولة... ونتمنى على الأحزاب تسليم سلاحها

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-06

سلام: لا إستقرار من دون إنسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

وزير العدل التقى بري: للإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء

LBCI
أخبار لبنان
07:55

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع تصل إلى عين السعادة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

توم براك: الولايات المتحدة سهّلت محادثات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:21

بري تابع مع زواره تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية

LBCI
حال الطقس
04:22

طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة

LBCI
أخبار دولية
12:29

وزارة خارجية العراق ترحّب بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدء عملية تسليمِ السلاح

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-08

مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع تصل إلى عين السعادة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

توم براك: الولايات المتحدة سهّلت محادثات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
06:03

حريق يلتهم مكب نفايات في برالياس منذ خمسة أيام... ورئيس البلدية يتّهم جهة مجهولة بالتخريب

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون ونحن صامدون بالتربية رغم كل الصعاب

LBCI
أخبار لبنان
04:39

النائب جنبلاط: الدولة يجب أن تقوم وسلمنا سلاحنا عن قناعة بأنها وحدها تحمينا جميعاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:05

تعرفوا إلى المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو...

LBCI
خبر عاجل
11:27

تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء

LBCI
خبر عاجل
15:28

البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
09:01

معلومات للــLBCI: تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس - المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان ووقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة

LBCI
خبر عاجل
10:45

تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً

LBCI
خبر عاجل
10:04

تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا

LBCI
خبر عاجل
12:00

تعيين نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري ومكرم بو نصار وسليم شاهين وغابي شينوزيان

LBCI
أخبار لبنان
12:11

تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزف سماحة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More