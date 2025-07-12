وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون ونحن صامدون بالتربية رغم كل الصعاب

بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، جولتها على مراكز الامتحانات الرسمية في الشمال، من محافظة عكار، حيث رافقتها مديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا الخوري، ورئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري.

استهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مركز الامتحانات في مدرسة يعقوب الصراف الرسمية، حيث جالت في الصفوف واطلعت على سير الامتحانات، وتحدثت إلى الطلاب للاطمئنان على أوضاعهم والتحديات التي قد يواجهونها.

وكان في استقبال الوزيرة رئيس المركز مصطفى عوض، ومديرة المدرسة هيام ساسين، وأفراد الهيئة التعليمية. وخلال جولتها، صرّحت كرامي قائلة: "طلاب عكار منسجمون جداً مع المسابقات، وهذا ما أكّدوه لي. الأجواء هنا مريحة ومشجعة للغاية، وقد عبّر الطلاب عن أن الامتحانات كانت أسهل من المتوقع".

ووجّهت الوزيرة رسالة شكر إلى فرق العمل في الوزارة وفي باقي المناطق، مثنية على الجهود المبذولة لضمان حسن سير الامتحانات.

ورداً على سؤال حول الرسالة التي تود توجيهها للمعلمين والطلاب والأهالي، قالت: "أقول للمعلمين: يعطيكم ألف عافية. نحن في الوزارة نعلم جيدًا مدى صعوبة الظروف التي نعمل فيها، ومع ذلك، أثبتم أنكم أصحاب رسالة لا تتخلون عنها. أنتم على يقين بأهمية ما تقومون به، وتأثيره الإيجابي على البلد بأكمله، وليس فقط على الطلاب. وللطلاب أقول: نحن نعتمد عليكم، فأنتم مستقبل البلد ونحن فخورون بكم. نعرف حجم التحديات، لكننا نؤكد أننا صامدون، وسنحافظ على مستوى تعليمنا رغم كل الصعاب".

أما في ما يتعلق بما يُحكى عن غياب الانسجام في مجلس الوزراء، قالت كرامي: "بصفتي ابنة الشمال وعضو في الحكومة، أقول بالعكس تمامًا. رغم التنوع الكبير في المجلس، هناك قاسم مشترك يجمعنا، وهو الإيمان بهذا البلد وبمستقبله، إضافة إلى رغبتنا في توظيف مهاراتنا لخدمة الناس. وحتى في حال اختلاف وجهات النظر أو الأولويات، لم ألحظ سوى التضامن والانسجام والتناغم بين الزملاء".