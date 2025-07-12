بري تابع مع زواره تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر وعضوية كلٍّ من الرئيسين السابقين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

وعرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا قضائية خلال إستقباله وزير العدل عادل نصار .

وبعد الظهر، استقبل بري العلامة السيد علي فضل الله مع وفد من عائلة العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله شكره على التعزية بوفاة حرم العلامة الراحل السيدة نجاة نور الدين.

والزيارة كانت مناسبة تم خلالها البحث بتطورات الاوضاع العامة وشؤوناً وطنية.