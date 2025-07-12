وزير العدل التقى بري: للإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء

التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية.



وتمنى الوزير نصار خلال اللقاء، الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون. وقد أكد الرئيس بري موافقته وتأييده لهذا المسار الإصلاحي.



كما جدد الوزير موقفه الواضح من مسألة السلاح، مؤكداً ضرورة حصره بيد الدولة من دون سواها ورفضه ربط موضوع تسليم السلاح لشروط داخلية أو خارجية.



أما في ما يتعلق بملف التشكيلات القضائية فلم يفتح النقاش فيه، فقد اقتصر على إشارة مقتضبة من قبل الرئيس بري للوزير نصار: "أنا مؤسساتي مع المؤسساتيين".