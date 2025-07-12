الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة الوكلاء البحريين تنبّه: اضراب الادارة العامة يؤثر سلباً على نحو ٥٠٪ من حركة الاستيراد
أخبار لبنان
2025-07-12 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة الوكلاء البحريين تنبّه: اضراب الادارة العامة يؤثر سلباً على نحو ٥٠٪ من حركة الاستيراد
نبّهت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن في بيان، الى أن حركة الاستيراد المحتاجة لتأشيرات من الوزارات تتأثر سلباً بفعل الاضطرابات في قطاع الإدارة العامة، مضاف إليها واقع الأعطال المتكررة في النظام نجم الجمركي، ومشكلات تكررت مؤخرا في الربط الإلكتروني مع نظام مرفأ بيروتCAMA، مشيرة الى ان ذلك أدى الى تأخير في تخليص وإخراج البضائع وضغط على الواقع المرفئي والباحات وعمليات تشغيل السفن، والمحصلة تأتي زيادة في التكاليف على الاقتصاد والمستهلك.
وكشف اليمن عن ارتفاع ملفت بمعدل استيراد البضائع في الربع الثاني من العام الحالي، الى مستويات ما قبل الأزمة المالية في العام 2019، ما يشير الى دينامية شركاء الانتاج التجار والصناعيبن في مواكبة جهود أركان الدولة والحكومة نحو واقع افضل.
ودعا الى ضرورة العمل سريعاً لطمأنة موظفي الإدارة العامة وفك الاضراب، عبر ملامسة المطالب والتأسيس لما فيه الصالح العام، لأن الاضراب يشل حركة التخليص الجمركي لما يزيد على 50% من الواردات التي تحتاج الى تأشيرات من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة.
مع الإشارة الى أن رابطة موظفي الإدارة العامة دعت جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025.
أخبار لبنان
الوكلاء
البحريين
تنبّه:
اضراب
الادارة
العامة
سلباً
الاستيراد
التالي
أسرار الصحف 12-07-2025
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-31
"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
أخبار لبنان
2025-05-31
"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
0
آخر الأخبار
2025-05-27
محافظ بنك إسرائيل المركزي لرويترز: إستمرار الحرب في غزة لستة شهور أخرى سيؤثر سلبًا على النمو
آخر الأخبار
2025-05-27
محافظ بنك إسرائيل المركزي لرويترز: إستمرار الحرب في غزة لستة شهور أخرى سيؤثر سلبًا على النمو
0
آخر الأخبار
2025-06-13
المدير العام للطيران المدني للـLBCI: الوضع المستجد يؤثر على حركة الطيران في المنطقة وليس فقط في لبنان ولا توجه لوقف حركة المطار
آخر الأخبار
2025-06-13
المدير العام للطيران المدني للـLBCI: الوضع المستجد يؤثر على حركة الطيران في المنطقة وليس فقط في لبنان ولا توجه لوقف حركة المطار
0
أخبار لبنان
2025-05-07
نقابة المعلمين أكدت ضرورة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في مواعيدها
أخبار لبنان
2025-05-07
نقابة المعلمين أكدت ضرورة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في مواعيدها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
04:45
بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد
رياضة
04:45
بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد
0
آخر الأخبار
2025-06-12
نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة
آخر الأخبار
2025-06-12
نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة
0
أخبار دولية
08:52
إيران تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي في الملف النووي
أخبار دولية
08:52
إيران تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي في الملف النووي
0
أخبار دولية
08:28
عباس عراقجي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"
أخبار دولية
08:28
عباس عراقجي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
2
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
3
حال الطقس
04:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
حال الطقس
04:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
4
أمن وقضاء
10:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
أمن وقضاء
10:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
5
فنّ
05:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
فنّ
05:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-07-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-07-2025
7
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
8
فنّ
11:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
فنّ
11:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More