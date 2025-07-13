الراعي: حين تُبنى العائلة على الإيمان يُبنى الوطن على الرجاء

أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه حين تُبنى العائلة على الإيمان، يُبنى الوطن على الرجاء.



وقال في عظة قداس الأحد: "في خضم ما نعيش من أزمات وضغوط اقتصادية واجتماعية تحاصر العائلة في وطننا لبنان، تبقى العائلة النواة الصامدة، والحصن الأخير، والمدرسة الأولى والطبيعيّة للقيم، وأول مجتمع على الأرض، فحين تُبنى العائلة على الإيمان، يُبنى الوطن على الرجاء".



وأضاف: "كلّ عائلة تعيش حبّها بأمانة، تسهم في بناء لبنان الجديد، لبنان الدولة المتنوعة ثقافيا ودينيا، لبنان الرسالة، لبنان التلاقي، لبنان الإنسان، لبنان العيش المشترك المنظّم في الدستور بروح الميثاق الوطني".