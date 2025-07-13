الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الزراعة يقرع جرس الإنذار: المحاصيل في خطر والأسواق تضيق!

أخبار لبنان
2025-07-13 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الزراعة يقرع جرس الإنذار: المحاصيل في خطر والأسواق تضيق!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزير الزراعة يقرع جرس الإنذار: المحاصيل في خطر والأسواق تضيق!

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في خطوة تعكس حجم التحديات المتراكمة التي تهدد استمرارية القطاع الزراعي في لبنان، أطلق وزير الزراعة نزار هاني صرخة تحذيرية خلال جلسة مجلس الوزراء، محذرًا من أزمة تصريف خطيرة تطال المحاصيل الزراعية، نتيجة ضيق الأسواق وصعوبة النفاذ إلى أسواق التصدير، وفي مقدمتها الأسواق الخليجية.

وبحسب البيان، فإنه خلال تلاوته لمقررات الجلسة، أشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى المداخلة المحورية التي قدمها وزير الزراعة، والتي سلّط فيها الضوء على تفاقم معاناة المزارعين والمنتجين، في ظلّ انسداد القنوات التسويقية، وغياب الحلول المستدامة لتصريف الإنتاج، ما يهدّد الأمن الغذائي، ويقوّض ركائز الاقتصاد الريفي اللبناني.

وأكد الوزير هاني في مداخلته أن "ضيق الأسواق أمام الإنتاج الزراعي اللبناني يشكّل خطرا داهما على مستقبل القطاع، إذ إن كلفة التصدير عبر البحر مرتفعة، وزمن الشحن طويل، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الطازجة. من هنا، فإن فتح الطريق البري عبر المملكة العربية السعودية باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية عاجلة، كونه يشكّل الشريان الحيوي والأسلم للتصدير، خاصة خلال المواسم الزراعية الحساسة".

أفادت وزارة الزراعة بأن هذه المداخلة لاقت دعما مباشرا من وزير الصناعة، الذي أبدى قلقه من العقبات ذاتها التي تواجه الصناعات الغذائية وسائر الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن ضيق الأسواق لا يقتصر على الزراعة بل يشمل مجمل الإنتاج اللبناني. من جهته، دعا وزير الاقتصاد إلى تحرك فوري لإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الدولية القائمة، ومواءمتها مع مصالح لبنان الاقتصادية، بما يضمن حماية الإنتاج المحلي من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، ويدعم مسار التصدير إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة أنه تجاوبا مع هذه المواقف، شدّد مجلس الوزراء على إعطاء هذا الملف أولوية قصوى، مؤكدا التزامه الكامل بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في الداخل والخارج، والشروع باتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية عاجلة لفتح الأسواق، وتوسيع دائرة التصدير، وتعزيز موقع المنتجات اللبنانية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشارت الى أن هذا التحرك يأتي في سياق جهود دؤوبة يقودها الوزير هاني منذ تولّيه مهامه، لتفعيل الدبلوماسية الزراعية، وتأمين قنوات تصريف جديدة للمحاصيل في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانكماش القدرة الشرائية محليا، لافتة الى أنها تعمل بالتوازي على إطلاق حزمة مبادرات لدعم المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خصوصا العربية منها.

وشددت على أن القطاع الزراعي في لبنان يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات، إضافة إلى دوره الحيوي في تأمين الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وضمان استمرارية العيش الكريم في المناطق الريفية، مؤكدة أن أي تدهور إضافي في القدرة على تصريف الإنتاج، ستكون له تداعيات مباشرة على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة: "في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بالقطاع الزراعي، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والتي تستند إلى دعم الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتأمين قنوات تصريف مستدامة في الداخل والخارج. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب إرادة سياسية واضحة، ومواكبة فعلية من الحكومة للجهود التي تقودها وزارة الزراعة، خصوصا في ما يتعلق بفتح الأسواق الخارجية، وعلى رأسها إعادة تفعيل الطريق البري نحو الخليج، لما له من أثر مباشر في تحفيز الصادرات، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على آلاف المزارعين والمنتجين اللبنانيين".
 

أخبار لبنان

نزار هاني

المحاصيل الزراعية

الأسواق

مجلس الوزراء

LBCI التالي
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
الراعي: حين تُبنى العائلة على الإيمان يُبنى الوطن على الرجاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-14

أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-26

وزارة الزراعة تتحرك سريعًا لمتابعة قضية بيع أسماك نافقة في الأسواق

LBCI
أخبار دولية
2025-06-18

وزير إيراني سابق يدعو الى فرض بلاده سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

"الزراعة" حذّرت من خطر انتقال الحمى القلاعية إلى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع تحل اليوم في بلدة الخريبة

LBCI
أخبار لبنان
07:49

عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أماني التقى وفدا قياديا وشعبيا من حزب البعث: نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا

LBCI
أمن وقضاء
07:33

لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-04-27

غارة تحذيرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن

LBCI
خبر عاجل
2025-05-11

إقفال صناديق الإقتراع في محافظتي الشمال وعكار وبدء عملية فرز الأصوات

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-20

مفرزة استقصاء شرطة بيروت توقف شخصَين بجرم مخدّرات وتضبط كميّة منها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ترتيبات لعقد لقاء في بروكسل بين وزيرِ الخارجية الإسرائيلي والشيباني... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:50

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع تحل اليوم في بلدة الخريبة

LBCI
آخر الأخبار
07:07

حملة تنظيف لمجرى نهر شتورا

LBCI
أخبار لبنان
06:01

الراعي: حين تُبنى العائلة على الإيمان يُبنى الوطن على الرجاء

LBCI
أخبار دولية
04:10

نتنياهو: نعمل مع ترامب على التطبيع مع دول عربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:12

احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل

LBCI
فنّ
14:45

بعد سنوات من المعاناة... نادين الراسي تكتشف الحقيقة كاملة وتكشفها: لهذا السبب حُرمت من أولادي (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
04:54

بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
02:53

جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
00:25

في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه

LBCI
خبر عاجل
07:03

قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع

LBCI
أخبار دولية
04:03

إصابة الرئيس الإيراني بهجوم إسرائيلي في حزيران الماضي... هذا ما كشفته وكالة أنباء "فارس"

LBCI
فنّ
11:25

نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More