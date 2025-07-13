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أماني التقى وفدا قياديا وشعبيا من حزب البعث: نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا
أخبار لبنان
2025-07-13 | 07:42
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أماني التقى وفدا قياديا وشعبيا من حزب البعث: نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا
إستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني وفداً قياديا وشعبيا من حزب البعث العربي الإشتراكي برئاسة الأمين العام للحزب علي حجازي.
حجازي
وقال حجازي في تصريح: "نحن من موقعنا العروبي سنكون إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موقفها الداعم لقضايانا المحقة وفي مقدمتها مواجهة العدوان الصهيوني على أمتنا".
وأضاف: "نحن كنا نشعر بأننا جزء من هذه المعركة حينما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستهدف الكيان الغاصب، كنا نشعر بأن هذه الصواريخ تمثل قناعاتنا وطموحاتنا وتاريخنا وآمالنا وما حلمنا به لجهة ضرورة ازالة هذا الكيان من الوجود، وانشاءالله لطالما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموقع فإننا إلى جانبها داعمون لكل مواقفها".
وتابع: "المواجهة مفتوحة ومستمرة، ونحن ندرك بأن تلك الخيارات أثمانها كبيرة علينا، ولكن بين الحق والباطل نحن مع الحق، وبين الظالم والمظلوم نحن مع المظلوم، بين السكوت على جرائم العدو وبين مواجهتها نحن بالتأكيد في مواجهة العدو وجرائمه أيا تكن الأسماء".
أماني
من جهته، قال أماني: "إبان العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية رأينا التضامن العالمي، سواء على المستوى الشعبي والحكومي مع ايران، ولكن وجه لبنان هو وجه إستثنائي بحضوره الشعبي والجماهيري".
وأضاف: "نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا ولن نكون كسالى على هذا الطريق، وان شاء الله ستكون هناك جبهة عالمية ضد الظلم الموجود الذي نراه بأعيننا سواء في غزة والضفة، أو في الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وايران، وهذا الظلم لا يستمر، ويبقى الإنتصار الذي وعد به الله تعالى مظلومي العالم".
أخبار لبنان
مجتبى أماني
البعث
علي حجازي
لبنان
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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