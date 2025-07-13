الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية
أخبار لبنان
2025-07-13 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش عادت إلى مطار القليعات - عكار بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية في سوريا منذ تاريخ 7 / 7 / 2025 ولغاية 13 / 7 / 2025، وذلك عقب وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على كل المحاور.
وقد التقى قائد القوى الجوية في الجيش العربي السوري عناصر القوات الجوية المشارِكين في المهمة وأثنى على جهودهم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الفرق المشاركة.
أخبار لبنان
طوافات
الجيش
حرائق
اللاذقية
التالي
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع تحل اليوم في بلدة الخريبة
أماني التقى وفدا قياديا وشعبيا من حزب البعث: نحن ندعم جبهة الحق بأي ثمن يترتب علينا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-07
الجيش يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية
أمن وقضاء
2025-07-07
الجيش يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-06-05
الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا أهدافا تابعة للوحدة الجوية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
آخر الأخبار
2025-06-05
الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا أهدافا تابعة للوحدة الجوية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-07
لبنان يساند سوريا في مواجهة حرائق اللاذقية
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-07
لبنان يساند سوريا في مواجهة حرائق اللاذقية
0
أخبار دولية
2025-07-04
حرائق أحراج ضخمة تدفع السلطات السورية إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية
أخبار دولية
2025-07-04
حرائق أحراج ضخمة تدفع السلطات السورية إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:47
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
أخبار لبنان
15:47
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
0
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
0
فنّ
2025-05-04
بعد شائعات خيانة خطيبها لها مع صديقتها... هكذا ردّت سيلينا غوميز!
فنّ
2025-05-04
بعد شائعات خيانة خطيبها لها مع صديقتها... هكذا ردّت سيلينا غوميز!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
0
آخر الأخبار
02:15
تقدم المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة ٤٤-٤١ في النصف الأول من المباراة ضمن بطولة كأس آسيا
آخر الأخبار
02:15
تقدم المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة ٤٤-٤١ في النصف الأول من المباراة ضمن بطولة كأس آسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:54
بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!
أمن وقضاء
04:54
بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!
2
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
3
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
4
أخبار لبنان
02:53
جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية
أخبار لبنان
02:53
جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية
5
خبر عاجل
07:03
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
خبر عاجل
07:03
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
6
أخبار دولية
00:25
في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
أخبار دولية
00:25
في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
7
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
8
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More