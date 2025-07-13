عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش عادت إلى مطار القليعات - عكار بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية في سوريا منذ تاريخ 7 / 7 / 2025 ولغاية 13 / 7 / 2025، وذلك عقب وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على كل المحاور.



وقد التقى قائد القوى الجوية في الجيش العربي السوري عناصر القوات الجوية المشارِكين في المهمة وأثنى على جهودهم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الفرق المشاركة.