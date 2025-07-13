الموسوي: تصريحات براك تنمّ عن نوايا خطيرة وتكشف معالم المشروع الأميركيّ - ‏الصهيونيّ ‏المرسوم للبنان

اعتبر النائب ابراهيم الموسوي أنّ التصريحات، التي أطلقها المبعوث الأميركيّ توم براك - والتي لمّح فيها إلى إعادة لبنان إلى ما سمّاه ‏‏"بلاد ‏الشام التاريخية" - تنمّ عن نوايا خطيرة و"تكشف معالم المشروع الأميركيّ - ‏الصهيونيّ ‏المرسوم للمنطقة عمومًا ولبنان خصوصًا".



وقال الموسوي: "لكن، ما فات هذا المبعوث - أو لعلّه يجهله - هو ‏حقيقة لبنان، أنّه ‏بلد لا يرضخ للتهديد، ولا يساوم على سيادته، بل هو بلد المقاومة والعزة والصمود".



وأضاف: "لن يكون لبنان يومًا خاضعًا ‏للإملاءات الأميركية أو راضخًا ‏للتهديدات الإسرائيلية أو تابعًا لأيّ دولة خارجية أو ملحقًا بها".

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وشدّد على وجوب أن لا تمر هذه التصريحات من دون ردّ حازم وقويّ من الدولة اللبنانية، بمستوياتها ‏‏السياسية والدبلوماسية كافة.



ورأى أنّها تُحتّم على وزارة الخارجية اللبنانية أن تبادر فورًا إلى استدعاء ‏السفيرة ‏الأميركية، وإبلاغها رفضًا رسميًّا لهذه التصريحات.



ودعا الدولة ‏اللبنانية إلى إعلان ‏وجوب الإدارة الأميركية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وأن لا ‏تتدخل في شؤونه ‏الداخلية وأن تلتزم دورها، الذي ألزمت نفسها به.