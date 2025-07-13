لقاء ثنائيّ بين وزير الداخلية والنائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتيّ... لتعزيز التعاون

وصل النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بعد الظهر إلى لبنان في زيارة رسمية على رأس وفد أمنيّ وإداريّ.



واستقبله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مطار رفيق الحريري الدوليّ – بيروت.