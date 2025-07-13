معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية

أفادت معلومات للـLBCI بأنّ مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر.



وأوضحت المعلومات أنّه نتيجة التحقيق الأوليّ تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.