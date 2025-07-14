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مغارة جعيتا تفتح أبوابها ابتداء من 15 تموز
أخبار لبنان
2025-07-14 | 02:05
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مغارة جعيتا تفتح أبوابها ابتداء من 15 تموز
بعد جهود مكثفة أوصلت إلى اتفاق بالتراضي بين وزارة السياحة اللبنانية وبلدية جعيتا يؤمّن عودة افتتاح المغارة للموسم السياحي، وبعدما باشرت البلدية بأعمال الصيانة والتجهيزات الشاملة في المرفق والتلفريك، تفتح مغارة جعيتا أبوابها لاستقبال الزوار ابتداء من 15 تموز الحالي.
وسيتم الافتتاح الرسمي برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 تموز، ممثلاً بوزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، ما يؤكد على أهمية هذه المغارة كمعلم سياحي وطني وكنز طبيعي.
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