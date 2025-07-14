وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن حزمة مساعدات اجتماعية إضافية للمتضررين من الحرب

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد حزمة مساعدات اجتماعية إضافية للمتضررين من الحرب الأخيرة على لبنان، مؤكدة استمرار الوزارة في دعم المناطق المنكوبة وتعزيز صمود أهلها.



وأكدت السيد في خلال زيارة الى النبطية، أن الدولة موجودة، لافتاة الى أن الوزارة ستكثف وتفعل برامجها لتطال الناس المحتاجة.



وقالت: "نحن في وضع اقتصادي غير سليم، وحكومتنا قررت تساعد المناطق الجنوبية بالامكانات الموجودة، وبخاصة تلك التي تضررت بالحرب الأخيرة، ونحن في الوزارة نتواصل مع المواطن ليشعر أننا الى جانبه والى انه هناك تعاونا بينه وبين الدولة".



ولفتت الى أن برامج الوزارة في الجنوب تشمل برنامج أمان والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة الى أن هناك 6 مراكز للوزارة تهدمت و35 تضررت، وأنها بحاجة الى إعادة بناء وتأهيل لفعيل الخدمات الاجتماعية.



وأضافت: "لدينا مراكز فعالة حيث نقيم في الوزارة ورشة لنرى كيفية تفعيلها ودراسة حاجة كل منطقة، ونسعى الى برنامج الدمج الاقتصادي لنساعد الأشخاص بالدخول الى سوق العمل عبر التأهيل والتدريب، ونقدم لها الموارد المادية لتفتح مثلا محلا للخياطة او مشغلا صغيرا، وهذه المشاريع التي تساعد العائلات للدخول الى الدمج الاقتصادي" .