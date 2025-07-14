سلام إستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة " الاسلاموفوبيا" ميغيل أنخيل موراتينوس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة والسفير الإسباني لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو.



وتناول اللقاء النشاط الدبلوماسي للتحالف، في سبيل تعزيز الحوار والسلام في العالم، بالإضافة الى الأوضاع والتحديات المحلية والإقليمية.