البساط: الجنوب جزء لا يتجزأ من خطة الحكومة الشاملة

تطرق وزير الاقتصاد عامر البساط الى سلسلة من القروض التي ستسمح ببدء خطة اعادة الاعمار ودعم الحركة الاقتصادية في الجنوب.



ولفت البساط في خلال جولة له ولوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مدينة النبطية، الى أن الدعم سيبدأ أولاً من خلال البنك الدولي الذي سيذهب نحو 90 في المئة منه لأبناء الجنوب، بالإضافة إلى القرض العربي الذي أصبح جاهزًا لدعم الصناعيين والزراعيين، إلى جانب قرض آخر يجري التحضير له.



وأوضح أن هذه الخطة تسير بالتوازي مع خطة وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن الجنوب جزء لا يتجزأ من خطة الحكومة الشاملة.