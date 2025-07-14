عيتاني: لإيجاد الحلول المناسبة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ

عقد اليوم الاثنين في مرفأ بيروت اجتماع تنسيقي ضم نقابة مخلصي البضائع وعدداً من المعنيين في العمل المرفئي، خصص للبحث في سبل تسريع دورة إخراج البضائع، واتخاذ خطوات استثنائية تواكب الظروف الطارئة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام.



وفي هذا الإطار، ناشد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين، السعي إلى إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، ولاسيما تلك المخولة منح التأشيرات والموافقات الضرورية، بما يتيح استمرار إخراج البضائع.



وإذ قدّر عيتاني تفهّمه الكامل لمشروعية المطالب التي ينادي بها موظفو القطاع العام، ثمن سعي الوزراء المعنيين الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة بحسب الإمكانات المتاحة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ، كما ثمن عمل موظفي الإدارة والعاملين فيها والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت على العمل المتواصل دون أي توقف.