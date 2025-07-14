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اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت
أخبار لبنان
2025-07-14 | 07:39
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اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت
أقيم اعتصام تحذيري امام مرفأ طرابلس، بدعوة من نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير وأسرة المرفأ ومتعهدي النقل، رفضا للسياسة المتبعة مع شاحنات الترانزيت ولقرار وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني المتعلق بالاوزان والتحميل والتفريغ داخل حرم المرفأ، شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد.
السعيد
وتحدث رئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس احمد السعيد، فلفت الى ان القرار المتخذ والذي ينفذ حصرا في مدينة طرابلس، في غير محله، وسأل: "هل نقطع الكونتينر الى نصفين لننفذ القرار المتعلق بالاوزان؟، وقال إن هذه المسألة بحاجة لقرار من الحكومة ومن المديرية العامة للجمارك.
وأكد استمرار الاضراب حتى النظر بأمر هذا الموضوع غير العادل.
الخير
بدوره، اكد النقيب الخير رفض القرارات المتخذه في موضوع الاوزان الخاصة بالنقل وتنفيذها حصرا في مرفأ طرابلس"، مطالبا بقانون سير مثل قانون الدول العربية.
وقال: "عقدنا منذ ايام اجتماعا مع وزير المالية ياسين جابر وتجاوب معنا واجرى الاتصالات اللازمة بالمديرية العامة للجمارك حول هذا الخصوص"، لافتا الى ان "هذا الموضوع يخص وزارتي الاشغال العامة والنقل والداخلية وعليهما تحمل المسؤولية.
وطالب بالاهتمام مجددا بالمعابر الحدودية وفتح معبري العريضة والعبودية لان الشاحنات التي تريد الذهاب الى سوريا انطلاقا من طرابلس تذهب الى المصنع وبذلك مجهود اضافي وتكلفة إضافية ايضا.
السيد
من جهته سأل النقيب السيد: "لماذا كل هذا الضغط على مدينة طرابلس؟ لماذا تضغط الحكومة على المدينة والشمال ، ففعليا لا يعمل في الشمال الا مرفأ طرابلس والذي يستفيد من الحركة التي تسجل فيه هم اهالي طرابلس.
وأمل السيد أن "تمديد هذا القرار مجددا كما حصل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. علما ان القرار يحتاج برمته الى تعديل، لانه كيف يمكن لنا ان نقطع كونتينر الى قسمين لتأمين نقله. لذلك على الدولة اعادة النظر في الموضوع بشكل منطقي".
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