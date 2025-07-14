الرئيس بري استقبل وزير الداخلية الكويتية وبحث مع 3 سفراء في الوضاع العامة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق، في حضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت المستشار ياسين الماجد حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.



وبعد اللقاء، تحدث الشيخ الصباح:"لبنان سوف يبقى لبنان. والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو أمير الكويت، كما كان لبنان الداعم الاول للكويت وللشعب الكويتي وان شاء الله، مشاكل لبنان كافة، سوف تحل.



وحول أسباب زيارته للرئيس بري، قال الوزير الصباح:"أنا هنا للسلام على الرئيس بري وهو اقدم رئيس برلمان ومن المفروض على كل برلماني أن يأتي للاستماع الى نصائحه".



وختم الصباح:" زيارتي الى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو امير البلاد للبنان والشعب اللبناني".



وعما اذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا؟أجاب الوزير الصباح :" لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا".



3 سفراء

كما استقبل الرئيس بري سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.الزيارة كانت مناسبة أيضا، تم في خلالها البحث في تطورالاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.



واستقبل رئيس المجلس سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وبحث معها في المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.



والتقى بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا (Ester LAUFEROV) في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وتم في اللقاء عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندرية رحال، في حضور المستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.