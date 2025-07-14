الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس بري استقبل وزير الداخلية الكويتية وبحث مع 3 سفراء في الوضاع العامة

أخبار لبنان
2025-07-14 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس بري استقبل وزير الداخلية الكويتية وبحث مع 3 سفراء في الوضاع العامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس بري استقبل وزير الداخلية الكويتية وبحث مع 3 سفراء في الوضاع العامة

 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق، في حضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت المستشار ياسين الماجد حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.
 
وبعد اللقاء، تحدث الشيخ الصباح:"لبنان سوف يبقى لبنان. والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو أمير الكويت، كما كان لبنان الداعم الاول للكويت وللشعب الكويتي وان شاء الله، مشاكل لبنان كافة، سوف تحل.

وحول أسباب زيارته للرئيس بري، قال الوزير الصباح:"أنا هنا للسلام على الرئيس بري وهو اقدم رئيس  برلمان ومن المفروض على كل برلماني أن يأتي للاستماع الى نصائحه".

وختم الصباح:" زيارتي الى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم  صاحب السمو امير البلاد للبنان والشعب اللبناني".
 
وعما اذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا؟أجاب الوزير الصباح :" لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا".

3 سفراء
كما استقبل الرئيس بري سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.الزيارة كانت مناسبة أيضا، تم في خلالها البحث في تطورالاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.

واستقبل رئيس المجلس  سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وبحث معها في المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.

والتقى بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا (Ester LAUFEROV) في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وتم في اللقاء عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندرية رحال، في حضور المستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

أخبار لبنان

استقبل

الداخلية

الكويتية

سفراء

الوضاع

العامة

LBCI التالي
تقدم في اقرار بنود قانون إصلاح المصارف وتثبيت موجبات واستقلالية اعضاء الهيئة المصرفية العليا
ذخائر القديسة تيريز انتقلت الى مركز كاريتاس في سن الفيل...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-21

السفير السعودي استقبل وزير الأشغال وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:29

وزير الداخلية الكويتي من بعبدا: لتفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية-الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-28

بري يستقبل وفودًا دولية ويبحث الأوضاع العامة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-10

بري استقبل رئيس مجلس الوزراء في بيلاروسيا مع وفد ووزير الإعلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 14-07-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:22

معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك

LBCI
أخبار لبنان
11:59

جنبلاط: همّنا الحفاظ على لبنان الكبير والتعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب

LBCI
أخبار لبنان
10:38

وزير الصناعة التقى سفيري المغرب والأردن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-13

تفاؤل لدى عائلات الأسرى... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
2025-04-23

بريطانيا تعلن تأجيل محادثات وزراء الخارجية بشأن السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-09

سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-24

نسبة الإقتراع حتى الساعة العاشرة صباحًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

ذخائر القديسة تيريز انتقلت الى مركز كاريتاس في سن الفيل...

LBCI
أخبار لبنان
07:14

مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي

LBCI
أخبار لبنان
07:10

لقاء صحافي حول الشفافية والاستثمار العام في لبنان... هذا ما بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:42

كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي

LBCI
أخبار لبنان
05:29

وزير الداخلية الكويتي من بعبدا: لتفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية-الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:27

ترامب يأمل في التوصل إلى "تسوية" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:57

بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش

LBCI
فنّ
05:41

الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...

LBCI
خبر عاجل
17:07

مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن

LBCI
خبر عاجل
04:55

في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له

LBCI
خبر عاجل
15:45

معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص

LBCI
أمن وقضاء
08:14

قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة

LBCI
خبر عاجل
03:53

مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية

LBCI
خبر عاجل
15:43

معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More