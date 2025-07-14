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"التقدمي" يدعو للتهدئة الفورية في السويداء ويتمسك بسيادة واستقرار سوريا
أخبار لبنان
2025-07-14 | 08:35
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"التقدمي" يدعو للتهدئة الفورية في السويداء ويتمسك بسيادة واستقرار سوريا
أسف الحزب التقدمي الإشتراكي "أسفًا شديدًا للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، ويتوجه بالتعزية الى أهالي الشهداء الذين قضوا، داعياً إلى التهدئة الفورية حقناً للدماء.
وإذ أكد أنه يسعى من خلال الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتوصل إلى وقف هذا المسلسل المتكرر، شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة التوصّل إلى حلّ سلمي برعاية الدولة السورية، يضمن الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة كل مكونات الشعب السوري وبالتعاون مع الدولة السورية.
ويرفض الحزب، بشكل قاطع، كل الدعوات المطالِبة بتوفير الحماية الدولية، من أي جهة أتت، ويشدد على أن مسؤولية الأمن والحماية تقع حصراً على عاتق الدولة السورية دون سواها."
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