الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد لا يمكن ان ينكث بقسمه
أخبار لبنان
2025-07-14 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
11
min
الرئيس عون: من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد لا يمكن ان ينكث بقسمه
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن "وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها"، وقال: "لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطىء من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة".
وأشار الرئيس عون الى أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة إتخذ، إستنادا الى إتفاق الطائف. وهذا الامر الى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية"، وقال: "إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا وإرادتنا الصلبة، ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان"، كاشفا أن هدف زياراته للعديد من الدول "إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم".
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال لقاءين إقتصاديين، حيث التقى وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان برئاسة جان البيروتي ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب.
بيروتي
وكان الرئيس عون واصل نشاطه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل وفدا من مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية برئاسة النقيب جان البيروتي الذي تحدث في مستهل اللقاء، فقال: "إن مسيرتكم منذ توليكم قيادة الجيش وتفانيكم في اصعب الظروف ضمانة للوعود التي حملها خطاب القسم. وإننا نعاهدكم ان اليأس والإحباط لن يدخلا قلوبنا مهما إنتظرنا، فإنكم تشكلون الأمل الموعود".
أضاف: "لقد شكل قطاعنا حتى تاريخه، وعلى الرغم من كل الظروف، 20% من الدخل القومي وهو أكبر مشغل لليد العاملة. وإننا نلتمس من فخامتكم إهتماما لمشاكلنا وحلولا للمعوقات التي تكبل نمونا وإزدهارنا ونتعهد ان نكون خير سفير في تظهير أفضل صورة لهذا الوطن".
وعدد بيروتي أهم هذه المعوقات، وهي:
1- الاستقرار المستدام، وأنتم تسعون جاهدين لتحقيق الوفاق الوطني حول مشروع الوطن الواحد والدولة الواحدة والسلاح الأوحد.
2- صورة لبنان التي شوهتها الحقبة الغابرة من الصراعات والحروب التي لا تشبهنا، وقد اورثتنا خلافات مع العديد من الدول والاشقاء، كما عطلت الدورة الاقتصادية. معكم وبتوجيهاتكم، نسعى الى تغيير هذه الصورة. وهذا يستوجب مع وزارة السياحة حملات دعائية على كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وحضورا للمعارض الدولية.
3- الاقتصاد بتصرف السياسة، هذا ما ندفع أثمانا لأجله. إن خطابكم اعطى الاقتصاد حيزا وافرا منه. وعلينا ان نضع، ومن خلال توجيهاتكم، الإقتصاد في أولوية إهتماماتنا.
4- تذكرة السفر السياحية. إن شركة MEA هم وطني ولا يمكن التخلي عنه. كما ان الاقتصاد السياحي وتذكرة السفر السياحية المنخفضة الثمن تنتظر قرارا سياسيا، لنا ملء الثقة برعايتكم لهذا الموضوع".
الرئيس عون
ورد رئيس الجمهورية مرحبا بالوفد، مشيرا الى "ان أي بلد ليس فيه إستقرار سياسي وامني لا يكتب له النمو"، مشددا على "ان العمل جار على وضع الإصلاحات الاقتصادية موضع التنفيذ، ومنها قانون المصارف الذي بات امام الهيئة العامة للمجلس النيابي، الى قانون السرية المصرفية وصولا الى قانون الفجوة المالية".
وأشار الى "البعض الذين يرمون كلاما يسيء للبنان من دون إي إعتبار مسؤول وغير مبني على وقائع، إضافة الى الفساد الذي اوصلنا الى الدرك الذي بلغناه على الصعيد الاقتصادي، لا بل ان البعض يتهجم على الملفات التي تم فتحها. وقد بت مقتنعا ان البعض لا يهمهم بناء دولة لأن وجود الدولة نقيض لهم، ووجودها يلغي دورهم. وللأسف فإننا نتجه الى سنة إنتخابية، وكل احد بات همه ما سيكون الحاصل الذي سيبلغه، وأخر همه قيام الدولة في لبنان".
وإذ ذكر الرئيس عون ان "الدخل القومي اللبناني، أساسه من السياحة والخدمات"، أكد "اننا وإياكم سنعمل على تحسين قطاعكم وصيانته. وفي الفترة التي مرت، بقيتم محافظين عليه، بالرغم من كافة المعوقات، وهذا دليل قاطع على إيمانكم بهذا البلد، الى جانب إرادتكم الصلبة وحيز الخلق والإبداع لديكم".
وقال: "لدينا فرصة، قد لا تتكرر. وإذا لم نتقدم خطوة الى الأمام تجاه دول العالم التي تتقدم خطوة بإتجاهنا، فما علينا إلا ان نلوم أنفسنا. نحن نذهب الى دول العالم لكي نشجعهم على المجيء الى لبنان، لا سيما منهم دول الخليج"، واكد أن "هدفنا في كل ما نقوم به هو لبنان وبقاؤه وقيامته والإصلاح فيه. ونحن نتطلع دائما الى هذا الهدف فيما نحن سائرون الى الأمام".
واكد الرئيس عون انه "مهما كانت لديكم من مشاكل، قوموا بعرضها علينا، فنتشارك في حلها. كلنا مسؤولون، كل منا في قطاعه، كما القضاء والأمن والهيئات الإقتصادية وهيئات المجتمع المدني، فالجميع مسؤول في عملية بناء الدولة. وعلينا كلنا ان نتكاتف من اجل المصلحة العامة لا من اجل مصالح فئوية. وإذا كانت نوايانا صافية تجاه المصلحة العامة لا من اجل المصالح الشخصية، فلبنان قادر على الإقلاع صوب التعافي، وهذ الامر ليس بالصعب".
وأشار الى أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة إتخذ، وذلك إستنادا الى إتفاق الطائف. وهذا الامر الى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية"، وقال: "إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا وإرادتنا الصلبة ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان".
وختم مؤكدا أن "وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها"، وقال: "لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويخطىء من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة".
مجلس إدارة مصرف الإسكان
واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف، وهم: ممثل بنك بيروت سيزار رشدان، ممثلة بنك عودة غريس عيد، ممثل بنك بيبلوس إيلي أبو خليل، ممثل البنك اللبناني - الفرنسي إيلي عون، ممثل بنك البحر المتوسط أسامة سلمان، ممثل شركة التأمينات التجارية روفائيل زكار، ممثل الدولة توفيق ناجي، أمين سر مجلس الإدارة المحامي مالك إرسلان ومفوض الحكومة علي سماحة.
وغاب عن الحضور ممثل البنك العربي في مجلس الادارة نديم غنطوس لارتباطه بمواعيد سابقة.
وخلال اللقاء، توجه حبيب إلى الرئيس عون قائلا: "جئناكم اليوم بعد اكتمال عقد مجلس ادارة مصرف الإسكان ، حاملين لفخامتكم خالص الشكر وبالغ التقدير في آن. أولا، خالص الشكر على دعمكم الثابت لسياسة القروض السكنية التي ينتهجها مصرف الإسكان على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء او تمييز بين لبناني وآخر، وللجهود التي يقوم بها، وتحديدا مع الصناديق العربية وفي مقدمها "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" الذي منحنا قرضا بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي من دون أن نغفل التواصل الذي قمتم به فخامتكم مع "صندوق قطر للتنمية" خلال القمة جمعتكم مع امير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، و"صندوق أبو ظبي" التي عبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زاید آل نهیان وغيرها من الصناديق الداعمة ... وذلك بهدف واحد يتلاقى مع الرسالة الاجتماعية الأسمى وهي رفد اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما ذوي الاحتياجات الخاصة بالقروض التي تقيهم عبء أزمة السكن".
أضاف: "نكرر شكرنا لكم على دعمكم الذي نعتز به ومن خلال دعم الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام عبر قرار رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف دولار أميركي، ما فتح بابا عريضا أمام اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما ذوي الاحتياجات الخاصة، لشراء أو بناء أو ترميم منزل. أما بالغ التقدير لفخامتكم فهو لجهودكم اللامحدودة في سبيل عودة الاستقرار إلى لبنان بما هو خير اللبنانيين جميعا".
وتابع: "فور انتخاب فخامتكم رئيسا للجمهورية اللبنانية وتأليف الحكومة الجديدة، تضاعفت ملحوظ أعداد طلبات القروض من مصرف الإسكان، وهذه الظاهرة افتقدناها في مرحلة الشغور الرئاسي للأسف، وهذا إن دل على شيء، فعلى بدء استعادة اللبناني ثقته ببلاده وأمله في مستقبله".
ولفت الى ان "الإحصاءات التي قمنا بها أظهرت حديثا، أن المغترب اللبناني بات يفكر في العودة إلى لبنان للحصول ولو على "مرقد عنزة" في بلده الأم والاستقرار فيه، بعدما كان يعتبره مجرد فندق يقطن فيه لفترة وجيزة ثم يعود إلى بلاد الاغتراب. وعليه فإن الدراسات التي أعددناها لعملنا في المرحلة المقبلة، تتلاقى مع هذه المعطيات وتجعل من مصرف الإسكان مكانا طبيعيا لتحقيق حلم المنتشرين اللبنانيين في العالم بان يكون لهم في وطنهم الام منزلا يجدون فيه الراحة والطمأنينة والحنين".
وأمل حبيب أن "يشهد لبنان المزيد من الامن والاستقرار وتتوافر الحلول الناجعة لما يعاني منه ، نؤكد لكم فخامة الرئيس ان الثقة التي وضعتموها برئيس واعضاء مجلس ادارة مصرف الإسكان هي امانة في أعناقنا جميعا والحافز لنواصل العمل على تحقيق الأهداف التي انشيء المصرف من اجلها لخدمة المواطن اللبناني والتخفيف من ازمة السكن التي يعاني منها".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومنوها بـ"الجهد الجبار الذي يقوم به مصرف الاسكان في هذه الظروف الاستثنائية لتأمين الحد الادنى من المساعدة والتسهيلات لذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة لتأمين مسكنهم"، مشددا على "دور هذه المؤسسة في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد بشكل مباشر وغير مباشر عبر تقديم التسهيلات للمواطنين للحصول على القروض الاسكانية، وبالتالي تأمين الفرص لعدد كبير من العمال في قطاع الهندسة والبناء".
وعبر رئيس الجمهورية عن استعداده "لمساعدة مصرف الاسكان ليتمكن من تأمين الاموال اللازمة لتقديم المزيد من القروض الاسكانية وزيادة قيمتها"، وذلك خلال اللقاءات التي سيقوم بها مع المسؤولين في زيارته لكل من البحرين والجزائر، وشدد على ان "هذه الزيارات وتلك التي قمت بها سابقا للعديد من الدول هدفها إعادة مد الجسور بين لبنان ومعظم الدول التي نعتمد عليها في الكثير من المجالات لاسيما الاقتصادية والسياحية".
وطلب الرئيس عون من حبيب المضي في اتصالاته لزيادة قدرات مصرف الاسكان.
موراتينوس
واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة الوزير السابق ميغيل انخيل موراتينوس مع وفد ضم مديرة التحالف السيدة نهال سعد، سفير اسبانيا في لبنان جيسوس سنتوس أغادو Jesus Santos Aguado، ورئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق والدكتور فادي قمير.
وعرض الرئيس عون مع موراتينوس للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ضوء تجربته الغنية منذ كان وزيرا للخارجية الاسبانية ومسؤولا دوليا تولى مهام عدة.
وشرح رئيس الجمهورية الوضع في لبنان والمعطيات المتوفرة حول التطورات الأخيرة. كما تطرق البحث الى الوضع في سوريا ومسار القضية الفلسطينية.
وطلب الرئيس عون من موراتينوس "دعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار الدولي الذي اتخذ بناء على طلب لبنان باستحداث "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان والذي صوتت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 19 أيلول 2019 ونال يومها 165 صوتا.
ووعد موراتينوس بـ"العمل على متابعة هذا القرار الذي يضع لبنان في موقعه الطبيعي على صعيد الحوار بين الثقافات والأديان".
ومعلوم ان بلدية الدامور خصصت مساحة 60 الف متر مربع لبناء هذه الاكاديمية.
أخبار لبنان
مرتين
الدفاع
لبنان
الموحد
بقسمه
التالي
تدابير سير في شارع المصارف غدًا تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النّواب
الرئيس عون: مستعد لمساعدة مصرف الإسكان ليتمكن من تأمين الأموال اللازمة لتقديم المزيد من القروض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-20
رئيس الجمهورية: الجيش الذي اقسم رجاله على يمين التضحية يكرس بدمائه قسمه
أخبار لبنان
2025-04-20
رئيس الجمهورية: الجيش الذي اقسم رجاله على يمين التضحية يكرس بدمائه قسمه
0
آخر الأخبار
2025-05-12
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل ترمب
آخر الأخبار
2025-05-12
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل ترمب
0
أخبار لبنان
2025-07-08
معرواي يقسم اليمين أمام الرئيس جوزاف عون كعضو في المجلس المركزي ومجلس هيئة الأسواق المالية
أخبار لبنان
2025-07-08
معرواي يقسم اليمين أمام الرئيس جوزاف عون كعضو في المجلس المركزي ومجلس هيئة الأسواق المالية
0
آخر الأخبار
2025-05-03
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون الى وزارة الداخلية حيث سيقوم بجولة استطلاعية على أقسام الوزارة
آخر الأخبار
2025-05-03
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون الى وزارة الداخلية حيث سيقوم بجولة استطلاعية على أقسام الوزارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 14-07-2025
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 14-07-2025
0
أخبار لبنان
12:22
معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك
أخبار لبنان
12:22
معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك
0
أخبار لبنان
11:59
جنبلاط: همّنا الحفاظ على لبنان الكبير والتعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب
أخبار لبنان
11:59
جنبلاط: همّنا الحفاظ على لبنان الكبير والتعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب
0
أخبار لبنان
10:38
وزير الصناعة التقى سفيري المغرب والأردن
أخبار لبنان
10:38
وزير الصناعة التقى سفيري المغرب والأردن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-13
تفاؤل لدى عائلات الأسرى... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
2025-05-13
تفاؤل لدى عائلات الأسرى... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
أخبار دولية
2025-04-23
بريطانيا تعلن تأجيل محادثات وزراء الخارجية بشأن السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-23
بريطانيا تعلن تأجيل محادثات وزراء الخارجية بشأن السلام في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
2025-05-09
سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي
أخبار لبنان
2025-05-09
سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي
0
أخبار لبنان
2025-05-24
نسبة الإقتراع حتى الساعة العاشرة صباحًا
أخبار لبنان
2025-05-24
نسبة الإقتراع حتى الساعة العاشرة صباحًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
ذخائر القديسة تيريز انتقلت الى مركز كاريتاس في سن الفيل...
تقارير نشرة الاخبار
08:19
ذخائر القديسة تيريز انتقلت الى مركز كاريتاس في سن الفيل...
0
أخبار لبنان
07:14
مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي
أخبار لبنان
07:14
مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي
0
أخبار لبنان
07:10
لقاء صحافي حول الشفافية والاستثمار العام في لبنان... هذا ما بحثه
أخبار لبنان
07:10
لقاء صحافي حول الشفافية والاستثمار العام في لبنان... هذا ما بحثه
0
أخبار لبنان
05:42
كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي
أخبار لبنان
05:42
كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي
0
أخبار لبنان
05:29
وزير الداخلية الكويتي من بعبدا: لتفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية-الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان
أخبار لبنان
05:29
وزير الداخلية الكويتي من بعبدا: لتفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية-الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان
0
أخبار دولية
00:27
ترامب يأمل في التوصل إلى "تسوية" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل
أخبار دولية
00:27
ترامب يأمل في التوصل إلى "تسوية" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
00:26
ترامب: الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا
أخبار دولية
00:26
ترامب: الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
2
فنّ
05:41
الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...
فنّ
05:41
الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...
3
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
4
خبر عاجل
04:55
في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له
خبر عاجل
04:55
في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له
5
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
6
أمن وقضاء
08:14
قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة
أمن وقضاء
08:14
قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة
7
خبر عاجل
03:53
مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية
خبر عاجل
03:53
مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية
8
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More