العثور على جثة فتاة مشنوقة في القياعة صيدا

عثر على جثة الفتاة ر. ع. (مواليد عام 2004) مشنوقة بحبل، في منزل والدها الكائن في القياعة، ونقلت الى مستشفى قصب في صيدا.



وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.