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وزير الداخلية الكويتي بعد لقائه الحجار: خبر ايجابيّ ستسمعونه من رئيسكم قريباً

أخبار لبنان
2025-07-14 | 09:16
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وزير الداخلية الكويتي بعد لقائه الحجار: خبر ايجابيّ ستسمعونه من رئيسكم قريباً
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وزير الداخلية الكويتي بعد لقائه الحجار: خبر ايجابيّ ستسمعونه من رئيسكم قريباً

لفت وزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح بعد لقائه وزير الداخلية احمد الحجار الى ان "لبنان والكويت أشقاء منذ زمن طويل، وأهم نقطة كنت أريد أن أبحثها هي: تجارة المخدرات".

وقال" الكويت كانت تدعم ولا تزال الدول الشقيقة، وهناك مبالغ مرصودة من الصندوق الكويتي للتنمية، وقد تحدّثت الى رئيس الحكومة ووعدني أنه سيُجهز الجدول الزمني والاحتياجات بناءً على المبالغ الموجودة".

واضاف "هناك خبر ايجابيّ ستسمعونه من رئيسكم قريباً، وليس مني".

وبدوره اشار الحجار الى ان "البحث تناول التعاون الأمني بشكل عام، وبدأت الترجمة مباشرة بعد اللقاء اذ انتقل فريق عمل متخصص من الجانب الكويتي لعقد لقاءات مباشرة مع زملائهم من الجانب اللبناني".

وقال "لقد بحثنا التعاون الأمني بين الكويت ولبنان، وانتقل فريق عمل متخصص من الكويت للقاء فريق لبناني متخصص لبحث التعاون الأمني وكان هناك تعاون في مجال المخدرات".





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