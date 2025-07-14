جوزيف جبيلي للـLBCI: موضوع الإستقالة من الحكومة غير مطروح

أكد عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي أن موضوع الإستقالة من الحكومة غير مطروح، قائلا: "نعتبر أنفسنا من فريق العمل الأساسي للتركبية الموجودة (العهد والحكومة)".



وأضاف في حديث للـLBCI: "نرى أن هناك فرصة كبيرة للبنان مع الأشخاص الموجودين في موقع المسؤولية ولكن لدينا بعض الملاحظات".

من جهة أخرى، أشار جبيلي الى أن ما يطلب اليوم من حزب الله هو تسليم السلاح الى الجيش اللبناني، قائلا: "أين الخيانة أو العمالة؟".



وقال: "عندما كان الجيش اللبناني يتسلم الحدود في فترات معيّنة من تاريخ لبنان الحديث، لم يقترب الإسرائيلي".



وأضاف: "الجيش بقدراته الحالية يردّ الاسرائيلي، أما حزب الله فأين ردّ الإسرائيلي؟ بل على العكس".