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وفد من حملة أصدقاء المعتقل جورج عبدالله للحكومة اللبنانية: لإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبنانيّ الاسير

أخبار لبنان
2025-07-14 | 10:23
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وفد من حملة أصدقاء المعتقل جورج عبدالله للحكومة اللبنانية: لإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبنانيّ الاسير
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وفد من حملة أصدقاء المعتقل جورج عبدالله للحكومة اللبنانية: لإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبنانيّ الاسير

طالب وفد من حملة أصدقاء المعتقل جورج عبدالله الحكومة اللبنانية عبر الرئيس سلام بإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبنانيّ جورج عبدالله الاسير منذ ٤١ عامًا في السجون الفرنسية والذي أنهى محكوميته منذ زمن بعيد.

وقال الوفد: "مسألة الإفراج عنه هي مسألة ادارية ولها علاقة باجندة سياسية او ظروف سياسية معينة، لذلك نطالب الحكومة بإيلاء الملف اهتمامًا كافيًا لكي يصار إلى مطالبة السلطات الفرنسية بتسليم جورج وعودته الى وطنه ليكمل حياته مع عائلته، ووعد دولة الرئيس سلام بمراجعة السلطات الفرنسية ومتابعة الملف".

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