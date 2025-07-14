مجلس الوزراء يتحرّك لمعالجة الروائح الكريهة في محيط مطار بيروت: تشدّد في الرقابة على المزارع والمسالخ

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية، إضافةً إلى مجلس الإنماء والإعمار، كلّ ضمن صلاحياته، التشدّد في تطبيق الشروط الصحية والبيئية الكفيلة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة في المزارع والمسالخ.



ويُشار إلى أنّ هذه الانبعاثات، رغم الجهود المبذولة لتحسين الطرق وتأهيل المنطقة المحيطة بالمطار، لا تزال تشكّل عائقًا أمام إبراز نتائج تلك التحسينات، وتؤثّر سلبًا على صورة العاصمة وصحة المواطنين، ما يستدعي معالجتها من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق معايير السلامة والصحة العامة بصرامة.