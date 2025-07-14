جنبلاط: همّنا الحفاظ على لبنان الكبير والتعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب

أكّد رئيس "حزب التقدم الاشتراكيّ" وليد جنبلاط أنّ سوريا كانت وستبقى موحّدة.



وقال، بعد لقائه الرئيس نبيه بري: "البعض في السويداء لم يفهمني وهي بحماية الدولة السورية".



وأضاف: "أمّا لبنانيًّا فهمنا الحفاظ على لبنان الكبير، أي أنّ بلاد الشام مكوّنة من لبنان إلى العراق تاريحيًا ونتمسك بالكيانات الحالية".



وشدّد على أنّ التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب.



وأوضح أنّهما ناقشا ملفات عديدة، منها ملف الجنوب، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر في يد أمينة وأنّه يرفض التدخل فيه.



ووصف جنبلاط التهديدات الإسرائيلية بسيف مُسلط بشكل دائم، قائلًا: ""لكن يجب ألا يستمر الأمر على هذا النحو وإما وقف لإطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار".