معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك، وهو منكب على دراستها.



وأوضحت أنّ خلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح الحزب بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ.