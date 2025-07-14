الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائيّة 14-07-2025
أخبار لبنان
2025-07-14 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مقدّمة النشرة المسائيّة 14-07-2025
موجةٌ جديدة من المواجهات في سوريا، طرفاها الدروز والبدو ، والحصيلة مرتفعة بحيث شارفت على المئة قتيل ، منهم ستة وأربعون مقاتلًا درزيًا، وثمانية عشر من البدو وأربعة عشر من قوات الأمن.
إسرائيل دخلت على خط الأشتباكات، وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الهجمات الاسرائيلية استهدفت دبابات سورية اجتازت المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، ونُقل عن مصدر عسكري، قوله إن "هدف الهجمات هو إحباط تحرك دبابات إلى منطقةٍ لا يمكن دخول دبابات عسكرية سورية إليها"..
ولأنه لا يحدث شيء بالصدفة في سوريا، فإن سيل الأسئلة يتوالى وأبرزها: هل أعيد فتح الملف الدرزي في سوريا ، بعد الملف العلوي وملف الأكراد ؟ سؤال مشروع، ولكن الجواب عليه يحتاج إلى معطيات لم تتبلور حتى الساعة، فالدعم الدولي والخليجي للرئيس أحمد الشرع وللنظام السوري الجديد، يبدو أنه يعطيه ضوءًا أخضر على كل المستويات وفي مختلف المناطق. الأكراد قرأوا الرسالة جيدًا ، فماذا عن الآخرين؟
في موقف يمكن اعتباره عالي اللهجة، قالت الخارجية السورية: نجدد دعوتنا جميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية، ورأت أن كل الملفات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها حمل السلاح يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة حصرا.
في الملف اللبناني الإسرائيلي، الجو من تل ابيب غير مريح ، والدولة العبرية تضع أكثر من ملاحظة على أداء السلطة اللبنانية في ما يتعلق بسلاح حزب الله لجهة البطء في معالجته.
في هذا السياق ، علمت الـLBCI ان لبنان الرسمي تبلغ ردا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها للمبعوث الاميركي طوم باراك ،وهو منكب على دراستها ،وخلاصة الرد ان على لبنان الالتزامَ بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة، على الا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.
لبنانيًا ، جلسة عامة لمجلس النواب غدًا لمناقشة الحكومة في سياساتها، ومن المتوقع ان تشهد سخونة، خصوصاً أنها ستٌنقَل مباشرة على الهواء.
قبل الدخول في التفاصيل، نترافق معًا إلى أحد مصانع الكابتاغون حيث حصلت ال " ال بي سي آي" على مشاهد حصرية لأحد الأنفاق في بلدة اليمونة، التي تصل إلى المصنع المذكور .
أخبار لبنان
النشرة
المسائيّة
14-07-2025
التالي
مغارة جعيتا تفتح أبوابها ابتداء من 15 تموز
سلطة عباس تسعى إلى استنساخ نموذج رام الله في مخيمات لبنان (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-08
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-08
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-06
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-06
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-07
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-07
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:40
في مناسبة العيد الوطني الفرنسيّ.. حفلة رسمية في قصر الصنوبر
أخبار لبنان
13:40
في مناسبة العيد الوطني الفرنسيّ.. حفلة رسمية في قصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحطّ في حمانا
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحطّ في حمانا
0
أخبار لبنان
13:25
الثلاثاء 15 تموز موعد عودة مغارة جعيتا الى الحياة... وهي بانتظاركم!
أخبار لبنان
13:25
الثلاثاء 15 تموز موعد عودة مغارة جعيتا الى الحياة... وهي بانتظاركم!
0
أمن وقضاء
13:18
قوى الامن: توقيف سائق فان آتيا من البقاع عند حاجز ضهر البيدر وضبط كميّة من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
13:18
قوى الامن: توقيف سائق فان آتيا من البقاع عند حاجز ضهر البيدر وضبط كميّة من المواد المخدّرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-06-26
ميشيل أوباما تكشف: أسلوب تربية شهير كان سببا لخلاف كبير بيني وبين باراك وهذا ما حصل (فيديو)
منوعات
2025-06-26
ميشيل أوباما تكشف: أسلوب تربية شهير كان سببا لخلاف كبير بيني وبين باراك وهذا ما حصل (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-04-15
رفض مصريّ كويتيّ لتهجير الفلسطينيين
أخبار دولية
2025-04-15
رفض مصريّ كويتيّ لتهجير الفلسطينيين
0
أخبار لبنان
2025-04-26
سلامة خلال المؤتمر الدولي للإستشراق في الدوحة: ربما ندخل في مرحلة جديدة من التاريخ
أخبار لبنان
2025-04-26
سلامة خلال المؤتمر الدولي للإستشراق في الدوحة: ربما ندخل في مرحلة جديدة من التاريخ
0
أخبار لبنان
2025-07-08
معرواي يقسم اليمين أمام الرئيس جوزاف عون كعضو في المجلس المركزي ومجلس هيئة الأسواق المالية
أخبار لبنان
2025-07-08
معرواي يقسم اليمين أمام الرئيس جوزاف عون كعضو في المجلس المركزي ومجلس هيئة الأسواق المالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:40
في مناسبة العيد الوطني الفرنسيّ.. حفلة رسمية في قصر الصنوبر
أخبار لبنان
13:40
في مناسبة العيد الوطني الفرنسيّ.. حفلة رسمية في قصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحطّ في حمانا
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحطّ في حمانا
0
أخبار لبنان
13:25
الثلاثاء 15 تموز موعد عودة مغارة جعيتا الى الحياة... وهي بانتظاركم!
أخبار لبنان
13:25
الثلاثاء 15 تموز موعد عودة مغارة جعيتا الى الحياة... وهي بانتظاركم!
0
أخبار دولية
13:12
دمشق تدعو لاحترام السيادة: رسائل مبطّنة لدول داعمة للانفصال..وأين موقع اسرائيل؟
أخبار دولية
13:12
دمشق تدعو لاحترام السيادة: رسائل مبطّنة لدول داعمة للانفصال..وأين موقع اسرائيل؟
0
أخبار لبنان
13:11
لبنان الرسمي في النبطية... ورسائل اجتماعية واقتصادية الى الجنوبيين!
أخبار لبنان
13:11
لبنان الرسمي في النبطية... ورسائل اجتماعية واقتصادية الى الجنوبيين!
0
أخبار دولية
13:10
بلاد الشام إلى الواجهة... بين التاريخ والجغرافيا والسياسة
أخبار دولية
13:10
بلاد الشام إلى الواجهة... بين التاريخ والجغرافيا والسياسة
0
أخبار دولية
13:07
تدهور أمني في السويداء: خطف متبادل... مواجهات... ودعوات لحماية دولية
أخبار دولية
13:07
تدهور أمني في السويداء: خطف متبادل... مواجهات... ودعوات لحماية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
إسرائيل تحشد أمنياً وعسكرياً تحت عنوان منع حزب الله من ترميم قدراته العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
إسرائيل تحشد أمنياً وعسكرياً تحت عنوان منع حزب الله من ترميم قدراته العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
إقفال المعابر غير الشرعية اولوية أمنية على مستويين
تقارير نشرة الاخبار
13:02
إقفال المعابر غير الشرعية اولوية أمنية على مستويين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:41
الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...
فنّ
05:41
الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...
2
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
3
خبر عاجل
04:55
في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له
خبر عاجل
04:55
في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له
4
أمن وقضاء
08:14
قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة
أمن وقضاء
08:14
قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة
5
خبر عاجل
03:53
مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية
خبر عاجل
03:53
مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية
6
خبر عاجل
12:13
معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ
خبر عاجل
12:13
معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ
7
حال الطقس
02:31
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
02:31
إليكم حال الطقس في لبنان...
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-7-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-7-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More