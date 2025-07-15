الرئيس عون اطّلع من بيرقداريان على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الصيف، والمهرجانات المزمع إقامتها في مختلف المناطق اللبنانية.



كما اطّلع عون على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، ووافق على رعاية مؤتمرها الافتتاحي وحضوره في أيلول المقبل.