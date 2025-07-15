"قانون الانتخابات النيابية" في نقاش بين الرئيس عون وحبيش

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع العامة مع النائب السابق هادي حبيش، وتناول اللقاء الإصلاحات المطلوبة، لا سيّما ما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية.