عبد المسيح عرض مع الرئيس عون التطورات والحملة على الفساد

عرض النائب أديب عبد المسيح مع رئيس الجمهورية جوزاف عون الموقف اللبناني الرسمي من التطورات الأخيرة في البلاد والأوضاع الإقليمية، كما تطرّق البحث إلى الحملة التي تقوم بها الدولة لمكافحة الفساد.