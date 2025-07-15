وزير الدفاع الإسرائيلي: الضربات على لبنان رسالة لحزب الله

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي قال الوزير إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.



وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه بدأ قصف أهداف تابعة لقوة الرضوان في منطقة البقاع بلبنان.