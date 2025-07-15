"تاتش" و"ألفا": تشويش خارجي غير اعتيادي

أعلنت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان، أن" شبكتيهما تتعرضان بشكل متقطّع لتشويش خارجي غير اعتيادي، ما ينعكس جزئيًا على جودة الخدمة في بعض المناطق".



وأوضحت الشركتان أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار هذا التشويش، وضمان استمرارية الخدمة، بإشراف وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للإتصالات والجهات المعنية.



واذ اعتذرتا من المشتركين عن أي إزعاج خارج عن إرادتهما، أكدتا التزامهما الكامل "بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتهما".