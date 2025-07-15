نادي الصحافة دان الاعتداء على الإعلامية بترا ابو حيدر

دان نادي الصحافة بشدة الإعتداء الذي تعرضت له الزميلة بترا أبو حيدر.



ودعا "القوى الأمنية إلى كشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة لإنزال العقاب المستحق بهم".



وقال "إنّ شريعة الغاب التي تحكم تصرفات البعض يجب وضع حد لها من خلال التشدد في ملاحقة المعتدين على المواطنين وجعلهم عبرة لغيرهم كي لا تتكرر هذه الممارسات الشاذة".