الوكالة الوطنية: 12 شهيدًا في الغارات الاسرائيلية على شرق لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان باستشهاد 12 شخصًا في غارات إسرائيلية على شرق البلاد، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيليّ شنّ ضربات على مواقع لحزب الله.



وشنّ الطيران الحربيّ شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشماليّ، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، "ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا من بينهم 7 شهداء سوريين، و8 جرحى".



وأفاد مصدر أمنيّ لرويترز بأن خمسة من القتلى من مسلحي حزب الله.