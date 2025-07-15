حزب الله يعتبر الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان "تصعيدا كبيرًا"

ندد حزب الله بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق لبنان واستشهد فيها 12 شخصًا، حسب وزارة الصحة، معتبرًا أنها "تصعيد كبير".



وقال الحزب في بيان إنّ "هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه".



ودعا السلطات اللبنانية إلى أن "تتحرك بشكل جاد وفوريّ وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها".