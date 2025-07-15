موضوع حصرية السلاح... نجم جلسة مناقشة الحكومة

موضوع حصرية السلاح كان نجم ساحة النجمة في جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها. جلسة صباحية اتسمت بالهدوء مثلها مثل الجلسة المسائية.