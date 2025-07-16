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عون بحث مع لاكرافي العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتسلّم دعوة لزيارة تشيكيا من موفد رئاسي
أخبار لبنان
2025-07-16 | 05:16
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عون بحث مع لاكرافي العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتسلّم دعوة لزيارة تشيكيا من موفد رئاسي
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائبة الفرنسية، ممثلة الفرنسيين في الخارج Amélia Lakrafi، العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودور البرلمانيين في تعزيزها.
كما استقبل الموفد الرئاسي التشيكي، مستشار الأمن القومي لجمهورية تشيكيا Tomáš Pojar، الذي نقل اليه رسالة من الرئيس التشيكي Petr Pavel، دعاه فيها إلى زيارة تشيكيا، مؤكداً "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد".
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