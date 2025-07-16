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تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"

أخبار لبنان
2025-07-16 | 05:25
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تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في &quot;اللبنانية&quot;
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تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"

 أعلنت كلية التربية في الجامعة اللبنانية، في بيان ،عطفا على الإعلان رقم 5/ت تاريخ 19/5/2025 (حول مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية للعام الجامعي (2025 - 2026)،   

وإفساحا في المجال أمام الرّاغبين في التسجيل للاشتراك في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة في كلّيّة التّربية للعام الجامعيّ 2025 - 2026،

وبناءً على موافقة رئيس الجامعة اللّبنانيّة، يُعلن عميد كلّيّة التّربية ما يأتي:

1-     تُمدّد مهلة التّسجيل الإلكترونيّ Online)) للاشتراك في مباراة الدّخول حتّى يوم الاثنين الواقع فيه1 أيلول 2025 ضمنا عبر الرابط الآتي:

- الفرع الأوّل:  bit.ly/pedagogyone

- الفرع الثّاني: bit.ly/pedagogytwo

2 - يستمر التّسجيل الحضوري حتى يوم الثلثاء الواقع فيه 2 أيلول 2025 وفقا للآتي:

شهر تمّوز :أيّام الاثنين والثّلاثاء والأربعاء والخميس من كلّ أسبوع

من السّاعة 9:00 صباحًا حتّى السّاعة 13:30 ظهرًا

شهر آب : يوم الثّلاثاء فقط من كلّ أسبوع ،من السّاعة 9:00 صباحًا حتّى السّاعة 12:30 ظهرًا .

شهر أيلول: الاثنين والثّلاثاء في 1 و 2 أيلول فقط من السّاعة 9:00 صباحًا حتّى السّاعة 13:30 ظهرًا.

3-      تجري الامتحانات وفقًا للآتي:

- الخميس : 4 أيلول 2025 من الساعة 9:00 - 11:00 .

الامتحانات الخطّيّة في الثّقافة العامة باللّغة العربيّة  لجميع المسارات التّخصّصيّة  في كلّيّة التّربية - الفرع الأوّل (الأونيسكو( أو

الفرع الثّاني (الرّوضة) بحسب مكان تقديم طلب الاشتراك لمباراة الدّخول: من الساعة 11:30 - 13:30 .

الامتحانات الخطّيّة في الثّقافة العامة باللّغة الأجنبيّة (الفرنسيّة أو الإنكليزيّة)

- الجمعة 5 أيلول 2025 : 9:00 - 11:00

الامتحانات الخطّيّة في مادّة الاختصاص :تعليم العلوم، وتعليم الرّياضيّات.

- الخميس 11 أيلول 2025 : 9:00 - 12:00

-الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية للمسارين التّخصّصيّين: تربية موسيقيّة وتربية فنّيّة (فنون تشكيليّة) -

(كلّيّة التّربية الفرع الأوّل (الأونيسكو)

- الجمعة 12 أيلول 2025 : 9:00 - 12:00 :الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية.

للمسارين التخصصيين: تربية موسيقيّة وتربية فنّيّة (فنون تشكيليّة) - كلية التربية  -الفرع الثّاني (الرّوضة)

- الخميس والجمعة: 11 و12  أيلول 2025 : 8:00 - 16:00

الاختبارات العمليّة للطّلاّب المقبولين في الامتحانات الخطّيّة : للمسار التّخصّصيّ: تربية بدنيّة ورياضيّة الملعب والمسبح التّابعان لمدينة الرّئيس رفيق الحريري الجامعيّة - الحدث.:

الأربعاء  17 أيلول 2025 : 9:30 - 14:30 : المقابلات الشّفهيّة لجميع المسارات التّخصّصيّة ( كلّيّة التّربية الفرع الأوّل (الأونيسكو).

الخميس: 18 أيلول 2025 : 9:30 - 14:30 :المقابلات الشفهية لجميع المسارات التخصصية (كلية التربية  -الفرع الثّاني (الرّوضة)

4-     تُعلن النّتائج النّهائيّة يوم الجمعة الموافق 19 أيلول 2025.

5-     تَصدر المذكّرات والإعلانات التّفصيليّة الخاصّة بالامتحانات الخطّيّة والاختبارات العمليّة والمقابلات الشّفهيّة لاحقًا.

المستندات المطلوبة:

-  طلب الاشتراك معبّأ بالمعلومات المطلوبة مطبوعًا وموقّعًا من الطّالب (تجدونه على الرّابط الإلكترونيّ المعتمد).

-  إخراج قيد إفراديّ أو صورة مصدّقة عنه أو صورة مصدّقة عن الهويّة.

-  نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللّبنانيّة - القسم الثّاني - أو ما يعادلها (أو طلب التّرشيح للعام الدراسيّ 2024 - 2025 في حال عدم صدور الشّهادات الرّسميّة).

-  صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

-  طابع أميريّ بقيمة  50,000ل.ل.

-  رسم الاشتراك لمباراة الدّخول: 500،000 ل.ل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتّصال على الأرقام الآتية:

- الفرع الأوّل (الأونسكو - بيروت): 801461/01 - 857653/01 - 785618/01

- الفرع الثّاني (نيو روضة - المتن): 680382/01 - 680383/01 - 680384/01 - 680193 /01 .

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