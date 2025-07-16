تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"

أعلنت كلية التربية في الجامعة اللبنانية، في بيان ،عطفا على الإعلان رقم 5/ت تاريخ 19/5/2025 (حول مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية للعام الجامعي (2025 - 2026)،



وإفساحا في المجال أمام الرّاغبين في التسجيل للاشتراك في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة في كلّيّة التّربية للعام الجامعيّ 2025 - 2026،



وبناءً على موافقة رئيس الجامعة اللّبنانيّة، يُعلن عميد كلّيّة التّربية ما يأتي:



1- تُمدّد مهلة التّسجيل الإلكترونيّ Online)) للاشتراك في مباراة الدّخول حتّى يوم الاثنين الواقع فيه1 أيلول 2025 ضمنا عبر الرابط الآتي:



- الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone



- الفرع الثّاني: bit.ly/pedagogytwo



2 - يستمر التّسجيل الحضوري حتى يوم الثلثاء الواقع فيه 2 أيلول 2025 وفقا للآتي:



شهر تمّوز :أيّام الاثنين والثّلاثاء والأربعاء والخميس من كلّ أسبوع



من السّاعة 9:00 صباحًا حتّى السّاعة 13:30 ظهرًا



شهر آب : يوم الثّلاثاء فقط من كلّ أسبوع ،من السّاعة 9:00 صباحًا حتّى السّاعة 12:30 ظهرًا .



شهر أيلول: الاثنين والثّلاثاء في 1 و 2 أيلول فقط من السّاعة 9:00 صباحًا حتّى السّاعة 13:30 ظهرًا.



3- تجري الامتحانات وفقًا للآتي:



- الخميس : 4 أيلول 2025 من الساعة 9:00 - 11:00 .



الامتحانات الخطّيّة في الثّقافة العامة باللّغة العربيّة لجميع المسارات التّخصّصيّة في كلّيّة التّربية - الفرع الأوّل (الأونيسكو( أو



الفرع الثّاني (الرّوضة) بحسب مكان تقديم طلب الاشتراك لمباراة الدّخول: من الساعة 11:30 - 13:30 .



الامتحانات الخطّيّة في الثّقافة العامة باللّغة الأجنبيّة (الفرنسيّة أو الإنكليزيّة)



- الجمعة 5 أيلول 2025 : 9:00 - 11:00



الامتحانات الخطّيّة في مادّة الاختصاص :تعليم العلوم، وتعليم الرّياضيّات.



- الخميس 11 أيلول 2025 : 9:00 - 12:00



-الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية للمسارين التّخصّصيّين: تربية موسيقيّة وتربية فنّيّة (فنون تشكيليّة) -



(كلّيّة التّربية الفرع الأوّل (الأونيسكو)



- الجمعة 12 أيلول 2025 : 9:00 - 12:00 :الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية.



للمسارين التخصصيين: تربية موسيقيّة وتربية فنّيّة (فنون تشكيليّة) - كلية التربية -الفرع الثّاني (الرّوضة)



- الخميس والجمعة: 11 و12 أيلول 2025 : 8:00 - 16:00



الاختبارات العمليّة للطّلاّب المقبولين في الامتحانات الخطّيّة : للمسار التّخصّصيّ: تربية بدنيّة ورياضيّة الملعب والمسبح التّابعان لمدينة الرّئيس رفيق الحريري الجامعيّة - الحدث.:



الأربعاء 17 أيلول 2025 : 9:30 - 14:30 : المقابلات الشّفهيّة لجميع المسارات التّخصّصيّة ( كلّيّة التّربية الفرع الأوّل (الأونيسكو).



الخميس: 18 أيلول 2025 : 9:30 - 14:30 :المقابلات الشفهية لجميع المسارات التخصصية (كلية التربية -الفرع الثّاني (الرّوضة)



4- تُعلن النّتائج النّهائيّة يوم الجمعة الموافق 19 أيلول 2025.



5- تَصدر المذكّرات والإعلانات التّفصيليّة الخاصّة بالامتحانات الخطّيّة والاختبارات العمليّة والمقابلات الشّفهيّة لاحقًا.



المستندات المطلوبة:



- طلب الاشتراك معبّأ بالمعلومات المطلوبة مطبوعًا وموقّعًا من الطّالب (تجدونه على الرّابط الإلكترونيّ المعتمد).



- إخراج قيد إفراديّ أو صورة مصدّقة عنه أو صورة مصدّقة عن الهويّة.



- نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللّبنانيّة - القسم الثّاني - أو ما يعادلها (أو طلب التّرشيح للعام الدراسيّ 2024 - 2025 في حال عدم صدور الشّهادات الرّسميّة).



- صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.



- طابع أميريّ بقيمة 50,000ل.ل.



- رسم الاشتراك لمباراة الدّخول: 500،000 ل.ل.



لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتّصال على الأرقام الآتية:



- الفرع الأوّل (الأونسكو - بيروت): 801461/01 - 857653/01 - 785618/01



- الفرع الثّاني (نيو روضة - المتن): 680382/01 - 680383/01 - 680384/01 - 680193 /01 .