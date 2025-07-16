مشيخة العقل تناشد لوقف النار في السويداء: ما يجري إبادة جماعية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

صدر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:



ان التواصل القائم بين سماحة شيخ العقل للطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى والاستاذ وليد بك جنبلاط، ينصب في اطار توحيد الجهود المبذولة من قبلهما وعلى اكثر من صعيد ومستوى، من اجل التوصل الى وقف فوري وعاجل لاطلاق النار في مدينة السويداء، في ظل الوضع المأساوي والانساني الخطير جدا الحاصل لابناء الطائفة، الامر الذي يستدعي تجاوبا من قبل الدولة السورية وقرارا سريعا بوقف اطلاق النار واحتواء الموقف".



ان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تناشد المجتمعين الدولي والعربي والدول الراعية للسلام في منطقة الشرق الاوسط، ومنظمات حقوق الانسان للتدخل الفوري عبر الضغط على الحكومة السورية، من اجل تطبيق وقف اطلاق النار بشكل سريع، وعدم وقوفها مكتوفة الايدي امام الاعتداءات وشتّى انواع الانتهاكات الجسيمة والمجازر التي تنفذّها العناصر غير المنضبطة، بحق الشيوخ والنساء والاطفال والعزّل في محافظة السويداء، ومن نهب وحرق للمنازل، المنافية جميعها للقوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان، باعتبار ما يحصل أشبه بإبادة جماعية وجرائم حرب وعمليات اختطاف وتهجير وتعذيب، الامر الذي يتطلب ايضا مساءلة دولية، وخاصة من قبل الدول الحريصة على حقوق الانسان.