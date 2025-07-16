جعجع: نثمّن قرار مجلس شورى الدولة بوقف ضريبة المحروقات وندعو الحكومة لالتزامه دون ابطاء

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:



"انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات اللبنانية" في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات.



إننا إذ نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء".