سلام من مجلس النواب: نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام تجديد الإلتزام والإصرار على الاصلاح والانقاذ.



وقال سلام من مجلس النواب: "لن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها".



وأضاف: "استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل".



ولفت الى أنه لا شك أن مسؤولية الحكومة كبيرة، مؤكدا العزم على مواصلة تحملها، ولافتا الى أن برنامج الحكومة اصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة.



وقال: "الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه. وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة". ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه".



ولفت إلى أن "مؤسسات الدولة كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، والسعي بالوفاء بتعهداتنا يُحيط به الضغوط لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ".



وأشار إلى أن "هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم في خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم".



وبالنسبة إلى التعيينات قال: "وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة".



وأوضح أن "الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي".



ولفت إلى أن "الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز".