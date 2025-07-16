داخل حرج بيروت... العثور على قذيفة غير منفجرة

خلال قيام unops باعمال تأهيل داخل حرج بيروت، عثر خلال الحفر على قذيفة غير منفجرة تعود لزمن الحرب الاهلية.



وعليه أمر قائد فوج حرس بيروت العميد عباس الحسيني بعزل البقعة ونشر رجال الحرس لمنع دخول اي مدني الى المكان.

وتم افادة غرقة عمليات قيادة الجيش التي سارعت بارسال فوج الهندسة للكشف والعمل على نزعها ولا تزال الاعمال جارية.